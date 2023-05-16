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  • На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добу

На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добу

Сьогодні 10:00
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Число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.

Новости Днепра про На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків – 3762 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 7348 (+12) од.,
  • артилерійських систем – 3150 (+13) од.,
  • РСЗВ – 562 (+0) од.,
  • засоби ППО – 316 (+0) од.,
  • літаків – 308 (+0) од.,
  • вертольотів – 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12) од.,
  • крилаті ракети – 973 (+0) од.,
  • кораблі/катери – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) од.,
  • спеціальна техніка – 410 (+3) од.

“Дані уточнюються”, – додали у Генштабі.

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Новости Днепра про На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добуУкраїнська Новости Днепра про На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добуРусский

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