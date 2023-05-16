На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добу
На кожного ворога чекає жорстока розплата: у Генштабі ЗСУ назвали втрати військ рф за добу
Сьогодні 10:00
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Число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 199980 (+520) осіб ліквідовано,
танків – 3762 (+3) од.,
бойових броньованих машин – 7348 (+12) од.,
артилерійських систем – 3150 (+13) од.,
РСЗВ – 562 (+0) од.,
засоби ППО – 316 (+0) од.,
літаків – 308 (+0) од.,
вертольотів – 294 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12) од.,
крилаті ракети – 973 (+0) од.,
кораблі/катери – 18 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14) од.,
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