На кордоні з Угорщиною затримали трьох чоловіків з Дніпропетровщини

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Групу порушників кордону та їх провідника зупинили учора ввечері на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону.
Наряд прикордонників виявив 10 чоловіків поблизу села Тисобикень. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держкордон.
Порушників затримали. П’ятеро з них є жителями Закарпаття, троє жителями Дніпропетровщини, інші з Київщини і Волині. Оперативники з’ясували, що один із затриманих закарпатців є провідником, який за вказівкою організаторів незаконного переправлення мав завести решту чоловіків до місця де ті мали б змогу незаконно потрапити до сусідньої країни. Кожен з порушників мав віддати за свою «мандрівку» від 8 до 10 тисяч доларів США, — йдеться у дописі прикордонників.
На затриманих порушників кордону складено адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП.
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