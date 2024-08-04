На кордоні з Угорщиною затримали трьох чоловіків з Дніпропетровщини

Прикордонники затримали трьох чоловіків з Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Групу порушників кордону та їх провідника зупинили учора ввечері на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону.

Наряд прикордонників виявив 10 чоловіків поблизу села Тисобикень. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держкордон.

Порушників затримали. П’ятеро з них є жителями Закарпаття, троє жителями Дніпропетровщини, інші з Київщини і Волині. Оперативники з’ясували, що один із затриманих закарпатців є провідником, який за вказівкою організаторів незаконного переправлення мав завести решту чоловіків до місця де ті мали б змогу незаконно потрапити до сусідньої країни. Кожен з порушників мав віддати за свою «мандрівку» від 8 до 10 тисяч доларів США, — йдеться у дописі прикордонників.