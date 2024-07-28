На фронті загинув воїн з Дніпропетровщини Сергій Шевченко

На Донецькому напрямку загинув Герой з Дніпропетровської області Сергій Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба підприємства “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Герой вважався зниклим безвісти з 16 травня 2024 року.

Згодом з’ясувалося, що свій останній бій він прийняв біля Очеретяного на Донеччині.

Чоловік працював бригадиром монтерів колії в управлінні залізничного транспорту гірничого департаменту.

Сергій завжди брав участь у спартакіадах підприємства. Він однаково вправно володів і тенісною ракеткою, і важкими гирями, займався самбо. Міцний тілом, міцний за характером. Він був справжнім патріотом, тому з перших днів війни сам пішов записуватися до тероборони, згодом став до лав ЗСУ, — розповідає начальник дільниці колії УЗТ ГД Рустам Галімбаєв.

У захисника залишилася родина: дружина та двоє дітей.

Старший син зараз також служить у лавах ЗСУ та боронить Україну від загарбників.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя.

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