На фронті загинув відомий артист Дніпровського національного театру імені Т.Г. Шевченка

У бою за Україну втратив життя артист драми Дніпровського національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Андрій Касьянов.
Трагічну звістку сповістили на сторінці Instagram музично-драматичного театру.
Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій КАСЬЯНОВ…Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам’ятаємо і запам’ятаємо його, як найдостойнішу людину…Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам’ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!, – йдеться у дописі.
Талановитому актору було 27 років.
Близькі загиблого згадують його як майстера перевтілень, позитивну особистість, а також вірного товариша, який завжди прийде на допомогу.
Редакція dnepr.info передає щирі співчуття рідним та друзям загиблого Андрія.
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