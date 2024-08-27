На фронті загинув відомий артист Дніпровського національного театру імені Т.Г. Шевченка

На війні за Україну загинув Андрій Касьянов.

У бою за Україну втратив життя артист драми Дніпровського національного театру імені Тараса Григоровича Шевченка Андрій Касьянов.

Трагічну звістку сповістили на сторінці Instagram музично-драматичного театру.

Сьогодні колектив Дніпровського національного театру ім. Т.Г. Шевченка знаходиться у глибокій скорботі. Велике горе об’єднало всіх нас – загинув у бою з ворогом артист драми нашого театру Андрій КАСЬЯНОВ…Повідомлення про смерть Андрія вразило всю нашу театральну родину. Ми пам’ятаємо і запам’ятаємо його, як найдостойнішу людину…Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам’ять тобі, Андрію! Пам’ятаємо про тебе, як про людину міцну духом і нескорену. Ти віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні!, – йдеться у дописі.