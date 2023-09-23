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На фронті загинули спортсмен з Дніпропетровщини Станіслав Половий та тренер зі скелелазіння з Жовтих Вод Олександр Синяков

Сьогодні 22:13
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Захищаючи України загинули спортсмен з міста Павлоград Станіслав Половий та тренер зі скелелазіння з Жовтих Вод Олександр Синяков.

Новости Днепра про На фронті загинули спортсмен з Дніпропетровщини Станіслав Половий та тренер зі скелелазіння з Жовтих Вод Олександр Синяков

Про це повідомив тренер ФСК ім. В. М. Шкуренко Команда “Посейдон” Андрій Суворкін.

Вічна, світла пам’ять нашим Захисникам! Кожен жив своїм життям, дарували добро, будували плани, виховували дітей, але загарбники перервали їх життя. Наші Герої завжди будуть в наших серцях, – написав він.

Станіслав Половий був відомим вихованцем секції спортивного туризму, веслувального слалому, скелелазіння, пішохідного та водного туризму ФСК ім. В. М. Шкуренко.

Олександр Синяков працював тренером зі скелелазіння у Жовтих Водах. 

Редакція висловлює глибокі співчуття близьким та рідним наших Героїв.

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Новости Днепра про На фронті загинули спортсмен з Дніпропетровщини Станіслав Половий та тренер зі скелелазіння з Жовтих Вод Олександр СиняковУкраїнська Новости Днепра про На фронті загинули спортсмен з Дніпропетровщини Станіслав Половий та тренер зі скелелазіння з Жовтих Вод Олександр СиняковРусский

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