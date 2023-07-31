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  • На дитину посипалося скло: мешканці Кривого Рогу показали перші хвилини після ракетного удару

На дитину посипалося скло: мешканці Кривого Рогу показали перші хвилини після ракетного удару

Сьогодні 18:05
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Мешканці Кривого Рогу показали, як виглядає їхня квартира в зруйнованому будинку.

Новости Днепра про На дитину посипалося скло: мешканці Кривого Рогу показали перші хвилини після ракетного удару

Зранку 31 липня Кривий Ріг здригнувся від потужних вибухів, які пролунали без тривоги. Згодом стало відомо, що ракети влучили в житловий будинок та технікум. 

Станом на зараз відомо про 75 поранених внаслідок ворожої атаки. Серед них була маленька дівчинка, яка опинилася неподалік від епіцентру вибуху. За словами батьків, дитина гралася на дивані, коли на неї посипалося скло, яке вилетіло від вибухової хвилі. 

На фото зверху – рука маленької дівчинки. Батьки опублікували відео, де видно наслідки удару. 

Пошуково-рятувальна операція триває досі. 1 серпня в Кривому Розі оголошено днем жалоби. Станом на 18 годину відомо про шістьох загиблих внаслідок ворожої атаки. Раніше у мережі опублікували фото мами та її 10-річної доньки, які жили на 8 поверсі зруйнованого під’їзду.

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Новости Днепра про На дитину посипалося скло: мешканці Кривого Рогу показали перші хвилини після ракетного ударуУкраїнська

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