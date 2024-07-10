На двох вулицях Дніпра світла не буде майже весь день: адреси

10 липня на деяких вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.

Про це йдеться у таблиці планових та аварійних відключень на офіційному порталі ЦЕК.

Зазначається, що сьогодні без світла залишаться дві вулиці у зв’язку з проведенням планових робіт.

З 08:00 до 18:00 без електропостачання залишаться будинки за адресами:

вул. Новокримська: 1, 3-А, 5, 7;

вул. Фабрично-заводська: 20.

Нагадаємо, у середу 10 липня графіки відключень діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00.

Станом на 07:00 застосовується відключення 3 черги абонентів ЦЕК, яке діятиме до 10:00.

Після цього очікується відключення абонентів за графіком:

з 10:00 до 15:00 – 1 та 2 черги;

з 13:00 до 15:00 – 5 черга;

з 15:00 до 20:00 – 3, 4 та 6 черги;

з 20:00 до 24:00 – 1, 2 та 5 черги.

Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, стежити за можливими змінами у графіках можна у Telegram-каналі компанії.

Порядок груп відключень абонентів ДТЕК залишається незмінним, відключення діятимуть згідно нижчезазначеного розкладу.

Біла зона – відключень не буде (якщо вони є, можливо, сталася аварія).

Світло-сіра зона – можливі відключення. У ДТЕК повідомляють, що сьогодні можлива велика ймовірність відключень у цій зоні.

Сіра зона – відключення будуть.

Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.

Нагадаємо, вчора ми писали, що стало відомо, як саме застосовують графіки відключень у Дніпрі та області.

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