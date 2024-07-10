На двох вулицях Дніпра світла не буде майже весь день: адреси

Про це йдеться у таблиці планових та аварійних відключень на офіційному порталі ЦЕК.
Зазначається, що сьогодні без світла залишаться дві вулиці у зв’язку з проведенням планових робіт.
З 08:00 до 18:00 без електропостачання залишаться будинки за адресами:
Нагадаємо, у середу 10 липня графіки відключень діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00.
Станом на 07:00 застосовується відключення 3 черги абонентів ЦЕК, яке діятиме до 10:00.
Після цього очікується відключення абонентів за графіком:
Більш детальну інформацію та список адрес можна отримати на офіційному сайті ЦЕК, стежити за можливими змінами у графіках можна у Telegram-каналі компанії.
Порядок груп відключень абонентів ДТЕК залишається незмінним, відключення діятимуть згідно нижчезазначеного розкладу.
Біла зона – відключень не буде (якщо вони є, можливо, сталася аварія).
Світло-сіра зона – можливі відключення. У ДТЕК повідомляють, що сьогодні можлива велика ймовірність відключень у цій зоні.
Сіра зона – відключення будуть.
Список адрес абонентів ДТЕК та їх розподіл по групах можна дізнатися ТУТ.
Нагадаємо, вчора ми писали, що стало відомо, як саме застосовують графіки відключень у Дніпрі та області.
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