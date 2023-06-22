Сайт Дніпра Новини На два дні: у Дніпрі та області оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище На два дні: у Дніпрі та області оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище
Бережіть себе!
Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище.
Так, 22 та 23 червня на території Дніпра та області збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Прогнозується: 22 червня: Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вночі 13-18°C, вдень 26-31°C; по місту вночі 15-17°C, вдень 27-29°C. 23 червня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19°C, вдень 27-32°C. 24 червня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-21°C, вдень 27-32°C.
Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!
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