Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На дорозі лежала кінцівка: у Павлограді знайшли розчленований труп

Сьогодні 14:52
просмотров

У неділю, 30 жовтня, у Павлограді знайшли розчленоване тіло жінки.

Новости Днепра про На дорозі лежала кінцівка: у Павлограді знайшли розчленований труп

Про це повідомляє “Інформатор”.

На бетонній дорозі лежала нижня кінцівка. Частини тіла знаходились у 5 поліетиленових пакетах.

На місце події викликали правоохоронців. Вони поки що не повідомляють подробиці.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік видерся на п’ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильоту.

Читайте також:

 

Новости Днепра про На дорозі лежала кінцівка: у Павлограді знайшли розчленований трупУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    Сьогодні у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води: чому та адреси

    Сьогодні, 31 жовтня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, – Вілкул
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:34
    Сьогодні очікуються ще кілька хвиль ракетних ударів, – Вілкул

    Сьогодні вранці росіяни нанесли по Україні масований ракетний удар.

    Вілкул розповів, куди влучили ракети в Кривому Розі та попередив про повторні атаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    Вілкул розповів, куди влучили ракети в Кривому Розі та попередив про повторні атаки

    У Кривому Розі є влучання під час масової вранішньої атаки.

    Маємо прильоти: Резніченко про ранкові вибухи у Дніпрі та Павлограді
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:55
    Маємо прильоти: Резніченко про ранкові вибухи у Дніпрі та Павлограді

    Сьогодні вранці мешканці Дніпра та Павлограда чули вибухи.

    Наверх