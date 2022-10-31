На дорозі лежала кінцівка: у Павлограді знайшли розчленований труп

У неділю, 30 жовтня, у Павлограді знайшли розчленоване тіло жінки.

Про це повідомляє “Інформатор”.

На бетонній дорозі лежала нижня кінцівка. Частини тіла знаходились у 5 поліетиленових пакетах.

На місце події викликали правоохоронців. Вони поки що не повідомляють подробиці.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік видерся на п’ятиповерхівку, щоб зняти на відео момент прильоту.

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