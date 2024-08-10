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На Донеччині загинув Герой з Дніпропетровської області Леонтій Потьомкін

Сьогодні 10:01
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На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Леонтій Потьомкін.

Новости Днепра про На Донеччині загинув Герой з Дніпропетровської області Леонтій Потьомкін

Про це повідомляє пресслужба підприємства “АрселорМіттал”.

Чоловік  загинув 19 липня 2024 року біля населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

До лав ЗСУ Леонтій Потьомкін вступив ще до початку повномасштабного вторгнення, у листопаді 2021 року.

Саме на таких працівниках і тримається виробництво. Леонтій дуже серйозно ставився як до самої роботи, так і до безпеки на робочому місці, завжди ретельно готувався до роботи, що допомагало виконувати виробничі завдання швидко і якісно. Він віддав цеху понад двох десятків років життя. Він був взірцем для працівників першої технологічної бригади. Страшна звістка для нас усіх. Завжди пам’ятатимемо про нашого Героя, — розповідає старший майстер основної виробничої дільниці Павло Житникович.

За словами колег, чоловік був справжнім патріотом та дуже досвідченим працівником.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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