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На Донеччині поблизу Соледара загинув воїн з Кривого Рогу

Сьогодні 21:50
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У Кривому Розі попрощалися з машиністом електротяга, який загинув, захищаючи Україну.
Новости Днепра про На Донеччині поблизу Соледара загинув воїн з Кривого Рогу

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Адміністрація рудника “Суха Балка” у Кривому Розі повідомила про смерть одного із працівників. 

На Донеччині загинув Андрій Лисенко. До травня 2023 року він працював машиністом електровоза на дільниці №26 шахти “Ювілейна”. Але минулого року, на день народження, чоловік отримав повістку. 

Колеги розповіли, що на підприємство Андрій прийшов разом зі своїм старшим братом Олексієм. Він був сумлінним працівником, який мріяв про щасливе і мирне життя.

Проте, отримавши повістку, без вагань відправився захищати Україну, адже його дружина Юлія на початку повномасштабного вторгнення пережила пекло в Маріуполі. 

Після короткого навчання молодий гірник був направлений до спецпідрозділу К2 54 окремої механізованої бригади, де постійно перебував на передовій. На його рахунку – чимало збитих ворожих дронів та врятованих життів побратимів.

На початку літа, після короткої відпустки, Андрій повернувся до свого підрозділу, який нещодавно змінив дислокацію поблизу Соледара. Саме в цей час ворожий дрон обірвав життя відважного воїна, люблячого чоловіка, сина і батька. Мрії ще одного Героя залишилися нереалізованими, але його молоде життя було віддане заради нашого майбутнього, – йдеться у повідомленні. 

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Новости Днепра про На Донеччині поблизу Соледара загинув воїн з Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про На Донеччині поблизу Соледара загинув воїн з Кривого РогуРусский

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