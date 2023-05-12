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  • На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло Войналович

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло Войналович

Сьогодні 22:00
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7 травня 2023 року в н.п. Катеринівка Донецької області під час виконання бойового завдання по ураженню противника загинув Павло Войналович. Йому було 46 років.
Новости Днепра про На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло Войналович

Павло Віталійович народився 27 липня 1976 року. В мирний час працював електрослюсарем чергового та з ремонту устаткування дільниці №26 шахти «Криворізька».

Сумну звістку оприлюднили на підприємстві, де він працював.

9 квітня 2022 року чоловік був призваний до Збройних сил України. Ніс службу оператором польової лазні взводу забезпечення 2-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини А1978.

У нього залишилася дружина, донька та син.

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Новости Днепра про На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло ВойналовичУкраїнська Новости Днепра про На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло ВойналовичРусский

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