Сайт Дніпра Новини На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло Войналович На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло Войналович
7 травня 2023 року в н.п. Катеринівка Донецької області під час виконання бойового завдання по ураженню противника загинув Павло Войналович. Йому було 46 років.
Павло Віталійович народився 27 липня 1976 року. В мирний час працював електрослюсарем чергового та з ремонту устаткування дільниці №26 шахти «Криворізька».
Сумну звістку
оприлюднили на підприємстві, де він працював.
9 квітня 2022 року чоловік був призваний до Збройних сил України. Ніс службу оператором польової лазні взводу забезпечення 2-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини А1978.
У нього залишилася дружина, донька та син.
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