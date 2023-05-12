На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув криворіжець Павло Войналович

7 травня 2023 року в н.п. Катеринівка Донецької області під час виконання бойового завдання по ураженню противника загинув Павло Войналович. Йому було 46 років.

Сумну звістку оприлюднили на підприємстві, де він працював.

9 квітня 2022 року чоловік був призваний до Збройних сил України. Ніс службу оператором польової лазні взводу забезпечення 2-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини А1978.

У нього залишилася дружина, донька та син.

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