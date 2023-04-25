На Дніпропетровщини бракон’єр наловив риби майже на 60 тис. грн збитків

Патрульні Дніпропетровщини спільно зі співробітниками відділення поліції в річковому порту Амур-Гавань викрили грубе порушення правил рибальства.
Чоловік ловив рибу забороненими знаряддями, а саме 2 сітками (160 метрів).
У такий спосіб порушнику вдалося добути 30 кілограмів риби — карась сріблястий, сазан, лящ, судак.
Збитки, завдані рибним запасам, становлять 58 072 гривень.
На рибалку складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 КУпАП.
Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Нацполіції.
Наразі розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Сітки та незаконно добуті водні біоресурси вилучено до рішення суду.
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