Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщини бракон’єр наловив риби майже на 60 тис. грн збитків

Сьогодні 19:45
просмотров

У Дніпропетровській області на Кам’янському водосховищі чоловік наловив риби майже на 60 тисяч гривень збитків.

Новости Днепра про На Дніпропетровщини бракон'єр наловив риби майже на 60 тис. грн збитків

Про це повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Патрульні Дніпропетровщини спільно зі співробітниками відділення поліції в річковому порту Амур-Гавань викрили грубе порушення правил рибальства.

Чоловік ловив рибу забороненими знаряддями, а саме 2 сітками (160 метрів).

У такий спосіб порушнику вдалося добути 30 кілограмів риби — карась сріблястий, сазан, лящ, судак.

Збитки, завдані рибним запасам, становлять 58 072 гривень.

На рибалку складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 КУпАП.

Крім того, на місце події викликано слідчо-оперативну групу Нацполіції.

 
Наразі розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Сітки та незаконно добуті водні біоресурси вилучено до рішення суду.
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщини бракон'єр наловив риби майже на 60 тис. грн збитків

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщини бракон'єр наловив риби майже на 60 тис. грн збитківУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщини бракон'єр наловив риби майже на 60 тис. грн збитківРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кілометрова черга на McDrive: проспект Гагаріна у Дніпрі теж паралізувало
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:11
    Кілометрова черга на McDrive: проспект Гагаріна у Дніпрі теж паралізувало

    Чергааааааа...

    Через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект у Дніпрі (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Через черги до McDonald’s паралізувало Слобожанський проспект у Дніпрі (ВІДЕО)

    Сьогодні у Дніпрі відкрилися McDonald’s. Але не всі.

    Танцюристка з Кам’янського стала чемпіонкою Європи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Танцюристка з Кам’янського стала чемпіонкою Європи

    У місті Блекпул у Великій Британії відбулися відкриті міжнародні змагання…

    Квіти вогню: у Дніпрі зацвів хеномелес (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:44
    Квіти вогню: у Дніпрі зацвів хеномелес (ФОТО)

    У Дніпрі в ботсаду квітне японська айва.

    Наверх