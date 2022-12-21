На Дніпропетровщині знизилась захворюваність на COVID-19

Про це повідомили у прес службі обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України.
За даними лабораторного центру, від початку пандемії в області зареєстрували майже 348 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 92,5% хворих – це дорослі. Померли 10 068 хворих на коронавірусну хворобу. Одужали понад 337 тисяч пацієнтів.
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