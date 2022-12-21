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На Дніпропетровщині знизилась захворюваність на COVID-19

Сьогодні 06:45
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В період з 9 по 15 грудня на Дніпропетровщині зареєстрували 462 випадки COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилася на 13,6%, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – знизилася у 5,5 рази.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знизилась захворюваність на COVID-19

Про це повідомили у прес службі обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України. 

За даними лабораторного центру, від початку пандемії в області зареєстрували майже 348 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 92,5% хворих – це дорослі. Померли 10 068 хворих на коронавірусну хворобу. Одужали понад 337 тисяч пацієнтів.

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