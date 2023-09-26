На Дніпропетровщині зникли дві подружки 8 і 11 років

На Дніпропетровщині шукають дітей.

У Петриківському районі розшукують 11-річну Абушову Маргариту та 8-річну Савченко Юлію

26 вересня, близько 7.00, діти пішли з місця мешкання в смт. Петриківка та до цього часу не повернулися.

Прикмети Маргарити: зріст 130-135 см, худорлявої статури, очі карі, волосся довге русяве.

Була одягнена: у рожеву футболку, зелені шорти, рожеві капці.

Прикмети Юлії : зріст 134 см, середньої статури, очі карі, волосся довге темно-коричневе.

Була одягнена: у рожеву футболку, рожеві шорти, рожеві капці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дітей, просять повідомити за телефонами: (05634) 2-47-02, (063) 935 77 45 або 102.

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