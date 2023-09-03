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На Дніпропетровщині жінка зникла разом з немовлям

Сьогодні 11:53
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Чоловік шукає свою дружину та сина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка зникла разом з немовлям

Як повідомили в поліції, 2 вересня до правоохоронців звернувся батько хлопчика та повідомив, що вдень дружина разом з дитиною вирушила до подруги в селище Олексіївка і на даний час про її місце перебування нічого не відомо.

Прикмети Ілони Аксютенкової: на вигляд 30-35 років, волосся коротке світле.

Особливі прикмети: на лівій руці є татуювання у вигляді крапок.  

Судячи з фото, яке опублікували в поліції, жінка вже потрапляла у поле зору правоохоронців. 

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопчика та його мами просимо повідомити до Нікопольського РУП або за телефонами 095 938 27 56, 066 888 62 30 або 102.

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