На Дніпропетровщині зникла 17-річна дівчина

Правоохоронці Новомосковська розшукують 17-річну Світлану Кролівець, повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 165-168 см, худорлявої статури, очі світло-карі, волосся русяве середньої довжини.
Як саме та коли зникла дівчина – не повідомляється. Станом на 09:50 4 вересня місце її перебування не відоме, розшуки продовжуються.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти у розшуках неповнолітньої Світлани Кролівець, повідомляйте до Новомосковського районного відділу поліції за телефонами: (098)633-06-69, 38-02-20 або 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні запустили фейк про розшук двох озброєних контрактників-дезертирів з Дніпра. Окрім цього, нещодавно у Дніпрі на Січеславській Набережній знайшли труп – поліції потрібна допомога у встановленні особи померлого.
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