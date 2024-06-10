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На Дніпропетровщині зникла 16-річна дівчина

Сьогодні 10:00
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У Дніпропетровській області шукають зниклу дівчину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зникла 16-річна дівчина

У Новомосковському районі поліцейські шукають 16-річну Сабріну Гур’янову. Востаннє дівчину бачили 9 червня, коли вона пішла з дому у місті Перещепине. Станом на зараз її місцеперебування невідоме. 

Правоохоронці просять про допомогу свідків. 

Прикмети: на вигляд 19-20 років, зріст близько 150-158 сантиметрів, середньої статури, волосся темно-русяве, нижче плечей.

Була одягнена у коричневу спідницю до колін та чорну футболку з тигровим принтом, на ногах  – гумові малинові капці.

Будь-яку інформацію, яка допоможе знайти дівчину, можна повідомляти за номерами: (098) 864-52-40(067) 919-93-79 або на лінію “102”.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зникла 16-річна дівчинаУкраїнська

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