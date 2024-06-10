На Дніпропетровщині зникла 16-річна дівчина

У Дніпропетровській області шукають зниклу дівчину.

У Новомосковському районі поліцейські шукають 16-річну Сабріну Гур’янову. Востаннє дівчину бачили 9 червня, коли вона пішла з дому у місті Перещепине. Станом на зараз її місцеперебування невідоме.

Правоохоронці просять про допомогу свідків.

Прикмети: на вигляд 19-20 років, зріст близько 150-158 сантиметрів, середньої статури, волосся темно-русяве, нижче плечей.

Була одягнена у коричневу спідницю до колін та чорну футболку з тигровим принтом, на ногах – гумові малинові капці.

Будь-яку інформацію, яка допоможе знайти дівчину, можна повідомляти за номерами: (098) 864-52-40, (067) 919-93-79 або на лінію “102”.

Читайте також:

Українська

Автор: