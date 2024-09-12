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На Дніпропетровщині знову ввели погодинні відключення світла

Сьогодні 11:54
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У Дніпропетровській області знову будуть вимикати світло за графіками.

Дніпропетровська область переходить до стабілізаційних відключень. Так, з 13:00 до 23:00 світло будуть вимикати за графіками погодинних відключень.

Про це повідомляє “Укренерго”. Про причину введення графіків відключення не повідомляється.

“Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області: переходимо до стабілізаційних відключень. За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень. Якщо будуть зміни, обов’язково повідомимо на нашому телеграм-каналі”, – повідомили в Укренерго.

Абоненти ДТЕК можуть дізнатися про відключення на сайті.

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