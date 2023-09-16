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На Дніпропетровщині знову працює стара шахрайська схема

Сьогодні 20:13
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Співпробітники Кам'янського районного управління поліції попереджають мешканців міста та області про забутий вже вид шахрайства.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову працює стара шахрайська схема

Черговий чоловік охочий до “легкого” заробітку був затриманий представниками поліції.

Підозрюваному 28-років, він під приводом позики виманював кошти у жителів міста.

У відкритих телеграм-чатах підозрюваний аналізував хто з ким найбільше спілкується. 

Після швидкого аналізу чоловік створював фейкові акаунти та просив гроші у борг. Звісно потім ніяких грошей повертати “позичальник” не збирався.

Підозрюваним виявився мешканець міста Верхівцеве. В такий спосіб він встиг ошукати трьох жінок з інших областей, на загальну суму 17 тисяч гривень.

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