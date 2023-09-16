На Дніпропетровщині знову працює стара шахрайська схема

Черговий чоловік охочий до “легкого” заробітку був затриманий представниками поліції.
Підозрюваному 28-років, він під приводом позики виманював кошти у жителів міста.
У відкритих телеграм-чатах підозрюваний аналізував хто з ким найбільше спілкується.
Після швидкого аналізу чоловік створював фейкові акаунти та просив гроші у борг. Звісно потім ніяких грошей повертати “позичальник” не збирався.
Підозрюваним виявився мешканець міста Верхівцеве. В такий спосіб він встиг ошукати трьох жінок з інших областей, на загальну суму 17 тисяч гривень.
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