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На Дніпропетровщині знову підпалили авто військовослужбовця

Сьогодні 11:59
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У Кам'янському підпалили автомобіль, який належить військовому.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову підпалили авто військовослужбовця

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Напередодні, вчора, 26 червня, ввечері невідомі підпалили автомобіль по вулиці Гайдамацькій у Кам’янському. Відео, на якому видно, як щось горить, поширили в мережі очевидці та зазначили, що зайнявся транспорт військовослужбовця.

У поліції підтвердили факт підпалу мікроавтобусу Volkswagen. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, торпедо та лобове скло. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального Кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знову підпалили авто військовослужбовця

Нагадаємо, раніше фіксували випадки навмисного підпалу транспорту військовослужбовців підлітками, яких вербують російські спецслужби та обіцяють за це гроші. 

Перший випадок у Дніпрі стався 10 червня. Тоді невідомі кинули коктейль Молотова в авто, на якому було написано “Евакуація ЗСУ”. Винуватців цього злочину вже затримали, ними виявилися мешканці Дніпра від 17 до 21 року. Тоді їм загрожувало обмеження волі на строк до 10 років. 

Наразі правоохоронці повідомляють: 

Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання — до довічного ув’язнення.

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