На Дніпропетровщині знесилений від спеки лебідь застряг в кар’єрі: як його рятували

У Кривому Розі вчергове врятували лебедя, який ненароком залетів на територію кар'єру.

У Кривому Розі працівники Північного гірничо-збагачувального комбінату врятували знесиленого від спеки лебедя. Про це йдеться на сайті компанії “Метінвест Кривий Ріг”.

Як розповіли робітники, лебеді періодично спускають вглиб кар’єра, коли шукають воду. Так сталося і цього разу, але птах не зміг самотужки вибратися на поверхню.

манливий перепочинок обертається для птахів серйозною проблемою, оскільки вилетіти нагору із обмеженого бортами простору для них часто стає не під силу. Вочевидь така ситуація трапилася із лебедем, якого днями помітив водій автосамоскида Анатолій Кляцький, – йдеться у повідомленні.

Андрій розповідає, що під час поїздки серпантином до екскаватора на завантаження на горизонті – 255 метрів, помітив на дорозі змученого лебедя. Птах не злякався машини, бо вже був максимально знесиленим.

Разом з начальником зміни Андрій вирішив вивести гостя до озерця поблизу дробильної фабрики. Пернатий у кондиційованому приміщенні автівки та завдяки їжі оклигав. Анатолій разом з бульдозеристом направив лебедя до води.

Тепер і у Першотравневого кар’єра є своя історія про врятованого птаха, а не лише у колег з Ганнівського чи у інгульчан, – жартує начальник зміни Дмитро Канчуковський.

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