Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині знесилений від спеки лебідь застряг в кар’єрі: як його рятували

На Дніпропетровщині знесилений від спеки лебідь застряг в кар’єрі: як його рятували

Сьогодні 13:09
просмотров

У Кривому Розі вчергове врятували лебедя, який ненароком залетів на територію кар'єру.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знесилений від спеки лебідь застряг в кар'єрі: як його рятували

У Кривому Розі працівники Північного гірничо-збагачувального комбінату врятували знесиленого від спеки лебедя. Про це йдеться на сайті компанії “Метінвест Кривий Ріг”.

Як розповіли робітники, лебеді періодично спускають вглиб кар’єра, коли шукають воду. Так сталося і цього разу, але птах не зміг самотужки вибратися на поверхню.

манливий перепочинок обертається для птахів серйозною проблемою, оскільки вилетіти нагору із обмеженого бортами простору для них часто стає не під силу. Вочевидь така ситуація трапилася із лебедем, якого днями помітив водій автосамоскида Анатолій Кляцький, – йдеться у повідомленні. 

Андрій розповідає, що під час поїздки серпантином до екскаватора на завантаження на горизонті – 255 метрів, помітив на дорозі змученого лебедя. Птах не злякався машини, бо вже був максимально знесиленим.

Разом з начальником зміни Андрій вирішив вивести гостя до озерця поблизу дробильної фабрики. Пернатий у кондиційованому приміщенні автівки та завдяки їжі оклигав. Анатолій разом з бульдозеристом направив лебедя до води.

Тепер і у Першотравневого кар’єра є своя історія про врятованого птаха, а не лише у колег з Ганнівського чи у інгульчан, – жартує начальник зміни Дмитро Канчуковський.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знесилений від спеки лебідь застряг в кар'єрі: як його рятувалиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Третій найбільший ТЦ Дніпра виставили на продаж: скільки коштує та хто продає
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    Третій найбільший ТЦ Дніпра виставили на продаж: скільки коштує та хто продає

    Відомий ТЦ в центрі міста виставили на продаж.

    У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назва
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:40
    У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назва

    У Дніпропетровській області майже 300 топонімів отримали нові назви.

    У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов’язаних жінок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:30
    У ДПСУ відповіли, чи перевіряють прикордонники оновлення даних у військовозобов’язаних жінок

    Військовозобов’язані жінки України можуть вільно виїжджати за кордон.

    Як виглядав Монастирський острів у Дніпрі 70 років тому: без дерев, станцій та пляжу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    Як виглядав Монастирський острів у Дніпрі 70 років тому: без дерев, станцій та пляжу

    Монастирський острів у Дніпрі – одне з найулюбленіших місць відпочинку…

    Наверх