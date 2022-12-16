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На Дніпропетровщині знеструмлено низку залізничних ділянок

Сьогодні 09:58
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Важлива інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знеструмлено низку залізничних ділянок

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знеструмлено низку залізничних ділянок

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині знеструмлено низку залізничних ділянокУкраїнська

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