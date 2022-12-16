На Дніпропетровщині знеструмлено низку залізничних ділянок

Важлива інформація!

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка триває через підземні переходи.

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