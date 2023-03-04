На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який “ховався” під землею (ФОТО)

Один з таких кратерів утворився на місці дореволюційного кладовища, частково його зруйнувавши. Про це розповів у своєму каналі в Telegram дніпровський блогер-історик Артем Костюк.
На опублікованих знімках у розрізі можна побачити стародавні поховання та їхню глибину.
Збереглися і старі могили з останками пращурів усередині.
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