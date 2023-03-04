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  • На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який “ховався” під землею (ФОТО)

На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який “ховався” під землею (ФОТО)

Сьогодні 19:29
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар. Він "загубився" через провали ґрунту над старими гірничими виробками, які нерідко трапляються в місті.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який

Один з таких кратерів утворився на місці дореволюційного кладовища, частково його зруйнувавши. Про це розповів у своєму каналі в Telegram дніпровський блогер-історик Артем Костюк.

На опублікованих знімках у розрізі можна побачити стародавні поховання та їхню глибину.

Збереглися і старі могили з останками пращурів усередині. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який

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