На Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар, який “ховався” під землею (ФОТО)

У Кривому Розі на Дніпропетровщині знайшли стародавній цвинтар. Він "загубився" через провали ґрунту над старими гірничими виробками, які нерідко трапляються в місті.

Один з таких кратерів утворився на місці дореволюційного кладовища, частково його зруйнувавши. Про це розповів у своєму каналі в Telegram дніпровський блогер-історик Артем Костюк.

На опублікованих знімках у розрізі можна побачити стародавні поховання та їхню глибину.

Збереглися і старі могили з останками пращурів усередині.

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