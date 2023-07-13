На Дніпропетровщині знайшли мертвим безвісти зниклого 38-річного чоловіка: що відомо

10 липня чоловік вийшов з дому у селі Миколаївка Петриківського району та не повернувся. Останній раз виходив на зв’язок 11 липня о 10:30.
На жаль, сьогодні стало відомо, що чоловіка знайшли мертвим.
Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Обставини смерті чоловіка поки невідомі.
Висловлюємо щирі співчуття його рідним та близьким.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у під’їзді будинку знайшли труп: у поліції просять допомогти встановити особу.
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