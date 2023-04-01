На Дніпропетровщині злочинна банда торгувала людьми та тримала їх у рабстві: серед жертв були і переселенці

Лідером групи виявився 62-річний житель Новомосковського району. Він організував схему та залучив спільників, зокрема і членів своєї родини. У банді був задіяний і наглядач, який контролював завербованих людей та, за вказівками “головного”, направляв їх на різні сільськогосподарські роботи.
Про це пише пресслужба поліції у Дніпропетровській області.
Вербувальники знаходили людей, які не мали власного житла, джерел доходу, документів та загалом перебували у скрутному становищі. Серед них були і переселенці з окупованих територій. Жертви погоджувалися на запропоновану “допомогу” та нібито можливіть підзаробити, а натомість потрапляли у трудове рабство.
“Утримували робітників у нелюдських умовах та змушували працювати за безцінь на сільськогосподарських роботах. Кошти, отримані за працю найнятих працівників, розподілялися між членами групи, в залежності від ролі кожного учасника”, – уточнюється в повідомленні.
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