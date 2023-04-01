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  • На Дніпропетровщині злочинна банда торгувала людьми та тримала їх у рабстві: серед жертв були і переселенці

На Дніпропетровщині злочинна банда торгувала людьми та тримала їх у рабстві: серед жертв були і переселенці

Сьогодні 15:20
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На Дніпропетровщині судитимуть організовану злочинну групу торговців людьми. Члени банди знаходили нужденних у скрутному становищі та забирали їх у трудове рабство, де тримали у нелюдських умовах.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині злочинна банда торгувала людьми та тримала їх у рабстві: серед жертв були і переселенці

Лідером групи виявився 62-річний житель Новомосковського району. Він організував схему та залучив спільників, зокрема і членів своєї родини. У банді був задіяний і наглядач, який контролював завербованих людей та, за вказівками “головного”, направляв їх на різні сільськогосподарські роботи.

Про це пише пресслужба поліції у Дніпропетровській області. 

Вербувальники знаходили людей, які не мали власного житла, джерел доходу, документів та загалом перебували у скрутному становищі. Серед них були і переселенці з окупованих територій. Жертви погоджувалися на запропоновану “допомогу” та нібито можливіть підзаробити, а натомість потрапляли у трудове рабство. 

“Утримували робітників у нелюдських умовах та змушували працювати за безцінь на сільськогосподарських роботах. Кошти, отримані за працю найнятих працівників, розподілялися між членами групи, в залежності від ролі кожного учасника”, – уточнюється в повідомленні. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині злочинна банда торгувала людьми та тримала їх у рабстві: серед жертв були і переселенці

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині злочинна банда торгувала людьми та тримала їх у рабстві: серед жертв були і переселенціУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині злочинна банда торгувала людьми та тримала їх у рабстві: серед жертв були і переселенціРусский

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