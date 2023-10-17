На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)

За кермом ВАЗ була літня жінка - її госпіталізували до лікарні.

Сьогодні у селі Шевченківське Криворізького району сталася жахлива аварія. Там на регульованому залізничному переїзді зіткнулися ВАЗ та потяг.



Про це повідомляє Telegram-канал “На часі. Кривий Ріг”.

Зазначається, що за кермом легковика була літня жінка. Її нібито засліпило сонце, тому вона не помітила ні потяга, ні червоного сигналу світлофора.

Постраждалу дістали з понівеченої автівки. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепу та грудного відділу хребта.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійка.

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