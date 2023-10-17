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На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)

Сьогодні 17:58
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За кермом ВАЗ була літня жінка - її госпіталізували до лікарні.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)

Фото умовне.

Сьогодні у селі Шевченківське Криворізького району сталася жахлива аварія. Там на регульованому залізничному переїзді зіткнулися ВАЗ та потяг.

Про це повідомляє Telegram-канал “На часі. Кривий Ріг”.

Зазначається, що за кермом легковика була літня жінка. Її нібито засліпило сонце, тому вона не помітила ні потяга, ні червоного сигналу світлофора.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)

Постраждалу дістали з понівеченої автівки. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепу та грудного відділу хребта.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі Renault врізався в дерево: постраждала 70-річна водійка.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися ВАЗ та потяг (ФОТО)Русский

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