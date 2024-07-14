На Дніпропетровщині зіткнулися “Газель” та Suzuki SX4: троє постраждалих

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
14 липня о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автошляху М-30, на проміжку, який проходить по території Слов’янської сільської територіальної громади Синельниківського району. По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох автомобілів: «Газель» та «Suzuki SX4», – йдеться у дописі рятувальників.
В аварії постраждали двоє чоловіків та жінка.
Рятувальники здійснили комплекс протипожежних заходів, щоб уникнути займання автівок.
Причини ДТП будуть з’ясовувати працівники Нацполіції.
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