На Дніпропетровщині зіткнулися “Газель” та Suzuki SX4: троє постраждалих

Сьогодні на Дніпропетровщині сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

14 липня о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автошляху М-30, на проміжку, який проходить по території Слов’янської сільської територіальної громади Синельниківського району. По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох автомобілів: «Газель» та «Suzuki SX4», – йдеться у дописі рятувальників.