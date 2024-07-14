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На Дніпропетровщині зіткнулися “Газель” та Suzuki SX4: троє постраждалих

Сьогодні 18:58
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Сьогодні на Дніпропетровщині сталася серйозна ДТП.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

14 липня о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на автошляху М-30, на проміжку, який проходить по території Слов’янської сільської територіальної громади Синельниківського району. По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох автомобілів: «Газель» та «Suzuki SX4», – йдеться у дописі рятувальників.

В аварії постраждали двоє чоловіків та жінка.

Рятувальники здійснили комплекс протипожежних заходів, щоб уникнути займання автівок. 

Причини ДТП будуть з’ясовувати працівники Нацполіції. 

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