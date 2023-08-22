На Дніпропетровщині зіткнулися Chevrolet та автоцистерна: водій легковика опинився в пастці

Там зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet Aveo та вантажна автоцистерна «МАЗ».
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:02.
У результаті зіткнення водія легковика затисло поміж пошкоджених конструкцій автівки.
За допомогою аварійно-рятувального обладнання ДСНС-ники дістали травмованого чоловіка. Його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сталася аварія за участі двох електросамокатів: є постраждалі.
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