На Дніпропетровщині зіткнулися Chevrolet та автоцистерна: водій легковика опинився в пастці

Учора, 21 серпня, на автошляху неподалік села Затишне Кам’янського району сталася аварія.

Там зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet Aveo та вантажна автоцистерна «МАЗ».

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:02.

У результаті зіткнення водія легковика затисло поміж пошкоджених конструкцій автівки.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання ДСНС-ники дістали травмованого чоловіка. Його госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сталася аварія за участі двох електросамокатів: є постраждалі.

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