На Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати “чоловічі” професії: що пропонують

Жінки Дніпропетровської області можуть стати трактористками чи асфальтоукладчицями.

У Дніпропетровській області організовують безкоштовні короткострокове навчання на “чоловічі” професії. Жінки можуть стати асфальтоукладальницями, трактористками, зварювальницями та охоронницями.

Про це повідомили в ДніпроОВА.

«Найбільший попит має навчання на «маскулінні» професії. Жінки почали займати сфери, які раніше вважалися чоловічими. Вже опановує теорію група майбутніх асфальтоукладальниць. Згодом ще стартуватимуть курси на трактористок. Буде набір на зварювальниць та охоронниць», – зазначила регіональна координаторка проєкту «WE ACT II: Діємо задля жінок та їхніх можливостей» Наталія Вітка.

Освоїти новий фах можуть переселенки, багатодітні мами, жінки з інвалідністю, дружини загиблих військових та ті, хто зараз не має роботи. Щоб визначитися з новою професією та потрапити на навчання, потрібно заповнити гугл-форму за посиланням. Після цього з охочими зв’яжеться кар’єрна радниця.

Крім “маскулінних” професій можна також пройти навчання на майстринь з нарощування волосся та вій, манікюру, на перукарку, пекарку, сушистку і баристу. Кожна з учасниць після закінчення курсів, отримає сертифікат та стартовий пакет інструментів для роботи.

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