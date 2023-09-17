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  • На Дніпропетровщині жінку врятували з палаючого будинку за допомогою драбини

На Дніпропетровщині жінку врятували з палаючого будинку за допомогою драбини

Сьогодні 12:35
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Сьогодні зранку у Кривому Розі зайнялася квартира у двоповерховому житловому будинку, на вулиці Добровольців.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінку врятували з палаючого будинку за допомогою драбини

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Бригада рятувальників на місці встановила, що палає квартира на останньому поверсі двоповерхового будинку.

У сусідньому помешканню жінка не змогла вийти самостійно і скористалася допомогою рятувальників з драбиною.

Від госпіталізації жінка відмовилась, загиблих та травмованих немає.

Пошкоджено майно та житло, полум’я локалізували за пів години. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінку врятували з палаючого будинку за допомогою драбиниУкраїнська

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