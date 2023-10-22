На Дніпропетровщині жінка загинула під час пожежі

Під час пожежі у місті Павлоград загинула жінка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальників викликали на вулицю Ковальську, де горів одноповерховий житловий будинок.

Пожежу вдалося локалізувати за пів години.

Під час тушіння була виявлена жінка, без ознак життя

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