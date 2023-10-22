На Дніпропетровщині жінка загинула під час пожежі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальників викликали на вулицю Ковальську, де горів одноповерховий житловий будинок.
Пожежу вдалося локалізувати за пів години.
Під час тушіння була виявлена жінка, без ознак життя
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