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  • На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинок

На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинок

Сьогодні 14:59
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Жінка померла на пляжі турбази Авангард в районі Мар'янівки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинок

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.

За попередньою інформацією, жінці стало зле, коли вона пішла у воду. 

Подружки загиблою витягнули її на берег, але допомогти не змогли.

У соцмережах багато людей обурюються поведінкою відпочивальників. Більшість людей продовжили відпочинок поряд із тілом загиблою жінки, яке накрили ковдрою.

Обставини загибелі з’ясовуватиме судмедекспертиза та поліція. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинокУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинокРусский

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