На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинок

Жінка померла на пляжі турбази Авангард в районі Мар'янівки.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.

За попередньою інформацією, жінці стало зле, коли вона пішла у воду.

Подружки загиблою витягнули її на берег, але допомогти не змогли.

У соцмережах багато людей обурюються поведінкою відпочивальників. Більшість людей продовжили відпочинок поряд із тілом загиблою жінки, яке накрили ковдрою.

Обставини загибелі з’ясовуватиме судмедекспертиза та поліція.

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