На Дніпропетровщині жінка померла на пляжі: відвідувачі просто продовжили відпочинок

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.
За попередньою інформацією, жінці стало зле, коли вона пішла у воду.
Подружки загиблою витягнули її на берег, але допомогти не змогли.
У соцмережах багато людей обурюються поведінкою відпочивальників. Більшість людей продовжили відпочинок поряд із тілом загиблою жінки, яке накрили ковдрою.
Обставини загибелі з’ясовуватиме судмедекспертиза та поліція.
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