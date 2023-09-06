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  • На Дніпропетровщині жінка подала в суд на знайому, бо вона вкусила її за губу

На Дніпропетровщині жінка подала в суд на знайому, бо вона вкусила її за губу

Сьогодні 11:09
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У Тернівці Павлоградського району жінка подала до суду на знайому, бо та вкусила її за губу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка подала в суд на знайому, бо вона вкусила її за губу

Про це йдеться у вироці Тернівського районного суду Дніпропетровської області. 

За даними суду, усе сталося 23 березня. Увечері під час п’яної гулянки мешканка Павлограду посварилася зі своїм співмешканцем. До сварки приєдналася знайома, яку жінка потім вкусила за нижню губу. 

Пізніше постраждала звернулася до суду. Під час засідання вину жінки довели, адже вона завдала легкі тілесні ушкодження у вигляді укушеної справа нижньої губи. 

Обвинувачена свою вину визнала, але зазначила, що теж постраждала під час сварки. Шкоду постраждалій відшкодувала та розкаюється. Зважаючи на те, що підозрювана мама двох дітей і раніше не була судима, їх призначили штраф – 850 гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка подала в суд на знайому, бо вона вкусила її за губу

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка подала в суд на знайому, бо вона вкусила її за губуУкраїнська

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