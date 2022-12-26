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На Дніпропетровщині жінка передчасно народила під час застілля

Сьогодні 15:41
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У Кривому Розі жінка народила під час застілля, а потім відмовилася від дитини.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка передчасно народила під час застілля

 

Про це розповіли в поліції Кривого Рогу.

Поліцейським надійшло повідомлення про те, що жінка хоче відмовитися від своєї новонародженої дитини. Як виявилося, горе-мама народила малюка прямо під час застілля. Пологи приймав її товариш по чарці.

Зазначається, що жінка має проблеми з алкоголем та випивала протягом усієї вагітності.

Як розповіли лікарі, викликати швидку компанія догадалася тільки після народження дитини. Приїхавши на виклик, медики встановили, що немовля народилося передчасно та має сильне переохолодження.

Маму та дитину забрали до лікарні, де надали медичну допомогу.

Жінка вже має повнолітніх дітей та вирішила, що ще одна їй не потрібна, тому виявила бажання відмовитись від малюка.
На даний момент життю та здоров’ю малечі нічого не загрожує, а його долею опікується служба у справах дітей.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка передчасно народила під час застілля

 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка передчасно народила під час застілляУкраїнська

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