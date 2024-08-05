На Дніпропетровщині жінка обгоріла в полі, коли палила бур’яни

У Нікопольському районі жінка отримала опіки, коли намагалася спалити бур'яни.

Жінка обгоріла в охопленому вогнем полі у Нікопольському районі, повідомила працівниця Нікопольської станції екстренної медичної допомоги Валентина Марченко.

В одному із сіл 60-річна місцева жителька вирішила прибрати бур’яни на полі та підпалила їх. Втім, вогонь швидко поширився, зачепивши на жінку, та перекинувся на сусідню скирду сіна. Постраждала намагалася самотужки загасити вогонь, отримавши при цьому ще більше опіків.

Згодом, побачивши пожежу, на город прибігли інші люди, які кинулися гасити полум’я та допомагати постраждалій – облили кількома відрами води, аби приборкати вогонь.

Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення, де вона перебуває у тяжкому стані. У потерпілої було діагностовано термічні опіки кінцівок, грудної клітки, живота, обличчя, шиї 2-3 ступеню (70% шкіри), а також опіки дихальних шляхів.

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