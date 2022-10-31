На Дніпропетровщині жінка накричала на чоловіка та отримала штраф

У Кривому Розі місцеву мешканку суд оштрафував за домашнє насильство, оскільки вона лаялася із чоловіком.

У матеріалах справи сказано, що вдень 22 вересня жінка, перебуваючи у власному будинку, почала кричати на чоловіка, лаятися з ним та погрожувати.

Так, суд визнав мешканку Кривого Рогу винною у скоєнні домашнього насильства (частина 1 статті 173-2 КУпАП). Її покарали штрафом у розмірі 170 гривень. Крім того, дружині, яка образила чоловіка, належить внести судовий збір. Його розмір становить майже 500 гривень.

Зазначимо, що під час судового засідання жінка свою провину визнала. Що стало причиною сімейного конфлікту наразі невідомо. Також у матеріалах немає інформації про те, чи завдала жінка чоловікові будь-якої шкоди, крім морального.

Джерело: 0564.ua

Читайте також:

Українська Русский

Автор: