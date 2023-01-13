На Дніпропетровщині жінка ледь не згоріла живцем через гасову лампу

Про неприємний інцидент розповіла медик Лариса Биданцева.
Зараз під час відключень світла українці шукають альтернативні способи зігрітися та нові засоби для освітлення приміщення. Мешканка Верходніпровська вирішила скористатися старою гасовою лампою, яку знайшла в себе вдома.
64-річна жінка налила гас в лампу і вирішила підняти її повище. Проте прилад перекинувся і почалася пожежа. Пенсіонерка намагалася загасити вогонь в приміщенні, але її одяг теж загорівся.
За словами медиків, потерпіла отримала опік внутрішньої поверхні стегна та живота. Жінці надали допомогу на місці та відправили до лікарні. У неї обпечено близько 20% тіла.
Медики закликають бути обережними та не користуватися сумнівними способами освітлення приміщення.
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