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На Дніпропетровщині згорів легковий автомобіль Daewoo Lanos

Сьогодні 20:23
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Сьогодні надвечір у місті Новомосковськ Дніпропетровської області згорів автомобіль Daewoo Lanos.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині згорів легковий автомобіль Daewoo Lanos

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

Автомобіль зайнявся о 17:19 на вулиці Гетьманській. На виклик одразу поїхали вогнеборці.

Рятувальники встановили, що пожежа розпочалась у моторному відсіку автомобіля.

Пожежу повністю загасили через пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Автівка вигоріла вщент, у тушінні брали участь 3 вогнеборців. 

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