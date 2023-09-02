На Дніпропетровщині згорів легковий автомобіль Daewoo Lanos

Сьогодні надвечір у місті Новомосковськ Дніпропетровської області згорів автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Автомобіль зайнявся о 17:19 на вулиці Гетьманській. На виклик одразу поїхали вогнеборці.

Рятувальники встановили, що пожежа розпочалась у моторному відсіку автомобіля.

Пожежу повністю загасили через пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Автівка вигоріла вщент, у тушінні брали участь 3 вогнеборців.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: