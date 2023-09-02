На Дніпропетровщині згорів легковий автомобіль Daewoo Lanos

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Автомобіль зайнявся о 17:19 на вулиці Гетьманській. На виклик одразу поїхали вогнеборці.
Рятувальники встановили, що пожежа розпочалась у моторному відсіку автомобіля.
Пожежу повністю загасили через пів години. На щастя, загиблих та травмованих немає.
Автівка вигоріла вщент, у тушінні брали участь 3 вогнеборців.
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