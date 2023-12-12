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На Дніпропетровщині збили ворожий ”Шахед”: деталі

Сьогодні 08:09
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Тривоги - не ігноруйте!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині збили ворожий ''Шахед'': деталі

Фото умовне.

Учора ввечері, 11 грудня, наші захисники знищили в небі над областю ворожий безпілотник ”Шахед”. Збили його у Синельниківському районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА. 

Дякую, ПвК “Схід”, – написав він.

Крім того, вночі росіяни били з важкої артилерії по Нікопольщині – по Покровській сільській та Марганецькій громадах.

На щастя, ніхто не постраждав.

В інших районах вночі було спокійно, – додав Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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