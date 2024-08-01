На Дніпропетровщині збудують нове протирадіаційне укриття: особливості проєкту

У Покровському ліцеї №8 у Дніпропетровській області збудують особливе шкільне укриття.
Відповідний проєкт оприлюднений на порталі Цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням “DREAM”.
Також про нього розповіли у Міністерстві відновлення України.
Передбачається зведення підземної споруди з трьома евакуаційними виходами, яку можна буде використовувати як у мирний час, так і в особливий.
Укриття буде облаштовано для 900 осіб. Загалом у Покровському ліцеї №8 навчалося майже 400 учнів, отже користуватися укриттям зможуть викладачі та учні ще двох навчальних закладів, які розташовані поруч.
ПРУ (протирадіаційне укриття – ред.) являє собою окремо розташовану підземну монолітну залізобетонну споруду зтрьома евакуаційними виходами сходових клітин на поверхню землі. Входи обладнані захисно-герметичними дверима, – йдеться в описі проєкту.
Укриттям можуть користуватися особи з інвалідністю та маломобільні групи – для них забезпечується комплекс заходів для вільного пересування в зонах спеціально передбачених для відвідування такими особами. Буде встановлено підйомник для вертикального переміщення. А санвузли будуть оснащені спеціальним обладнанням.
Проєкти деяких кімнат, які облаштовуватимуть всередині, вже оприлюднені. Зокрема вже відомо, що усередині будуть тири, кімнати для коворкінгу, а також зали для лікувальної фізкультури.
Для мирного часу:
Для особливого часу:
Загальний бюджет проєкту – 148 мільйонів гривень.
Наразі всі договори для побудування укладені на 100%, поставок виконано – на 30%, оплачених рахунків – 28,64%.
Завершити будівництво планують до кінця 2024 року.
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