На Дніпропетровщині ЗАЗ влетів у відбійник і перекинувся: постраждали люди

У Павлограді вночі 13 липня легковий автомобіль ЗАЗ «Славута» потрапив у серйозну ДТП, постраждали 3 особи.

Аварія сталася о 01:46 на вулиці Дніпровській. За кермом ЗАЗ був чоловік 2002 року народження. Водій не впорався з керуванням та врізався у дорожній відбійник, після чого авто перекинулося на бік.

Внаслідок ДТП травми отримав водій, а також 2 пасажири – чоловіки 2004 року народження. “Швидка” відвезла їх до лікарні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: