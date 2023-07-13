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На Дніпропетровщині ЗАЗ влетів у відбійник і перекинувся: постраждали люди

Сьогодні 09:30
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У Павлограді вночі 13 липня легковий автомобіль ЗАЗ «Славута» потрапив у серйозну ДТП, постраждали 3 особи.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ЗАЗ влетів у відбійник і перекинувся: постраждали люди

Аварія сталася о 01:46 на вулиці Дніпровській. За кермом ЗАЗ був чоловік 2002 року народження. Водій не впорався з керуванням та врізався у дорожній відбійник, після чого авто перекинулося на бік.

Внаслідок ДТП травми отримав водій, а також 2 пасажири – чоловіки 2004 року народження. “Швидка” відвезла їх до лікарні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ЗАЗ влетів у відбійник і перекинувся: постраждали люди

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ЗАЗ влетів у відбійник і перекинувся: постраждали людиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині ЗАЗ влетів у відбійник і перекинувся: постраждали людиРусский

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