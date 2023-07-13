На Дніпропетровщині ЗАЗ влетів у відбійник і перекинувся: постраждали люди

Аварія сталася о 01:46 на вулиці Дніпровській. За кермом ЗАЗ був чоловік 2002 року народження. Водій не впорався з керуванням та врізався у дорожній відбійник, після чого авто перекинулося на бік.
Внаслідок ДТП травми отримав водій, а також 2 пасажири – чоловіки 2004 року народження. “Швидка” відвезла їх до лікарні.
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