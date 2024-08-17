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  • На Дніпропетровщині затримали злочинну групу за сексуальну експлуатацію малолітнього та збут дитячої порнографії

На Дніпропетровщині затримали злочинну групу за сексуальну експлуатацію малолітнього та збут дитячої порнографії

Сьогодні 13:02
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Оперативники затримали зловмисників за сексуальну експлуатацію малолітнього та збут дитячої порнографії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали злочинну групу за сексуальну експлуатацію малолітнього та збут дитячої порнографії

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Затримано організатора та двох його поплічників. Зловмисники перебувають під вартою, їх загрожує до 15 років за ґратами.

Зловмисники підшуковували покупців забороненого контенту використовуючи соціальну мережу Instagram. Збут порнопродукції здійснювали через месенджер Telegram з використанням міжнародних платіжних систем. Поліцейські встановили, що злочинний бізнес розпочав свою діяльність з осені минулого року. За цей час фігуранти «заробили» близько мільйона гривень, — йдеться у дописі.

Поліція співпрацювала по цій справі із з правоохоронцями Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки (DHS).

Під час обшуку  за місцями проживання затриманих та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, банківські картки, а також «чорнові» записи.

Тепер зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали злочинну групу за сексуальну експлуатацію малолітнього та збут дитячої порнографіїУкраїнська

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