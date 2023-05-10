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На Дніпропетровщині затримали злочинну групу наркозбувачів

Сьогодні 20:30
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Слідчі ГУНП в Дніпропетровській області встановили місце розташування нарколабораторії, яку фігуранти організували у будинку в одному із садових товариств, та вилучили обладнання для виготовлення психотропів.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали злочинну групу наркозбувачів

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

В ході обшуків були виявлені сліп пакети з речовиною, схожою на метамфетамін та канабіс, 400 пігулок невідомого походження, 6 гранат, запали, понад тисячі набоїв, електронні ваги та інші речові докази. Також вилучено автомобіль «Audi Q5».

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Також до ЄРДР внесено відомості щодо незаконного зберігання боєприпасів, що передбачено ст. 263 Кримінального кодексу України.

Чотирьох учасників групи – трьох чоловіків та жінку, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру.

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