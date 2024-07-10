На Дніпропетровщині затримали двох нелегалок з Вірменії

У Дніпропетровській області незаконно проживали дві жительки Вірменії.

9 липня двох нелегалок з Вірменії затримали працівники Міграційної служби. Вони встановили, що громадянки Республіки Вірменія незаконно проживали в Україні та переховувалися від державних органів міграційного контролю.

Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області у Facebook.

Жінок притягнули до адміністративної відповідальності та ухвалили рішення про примусове видворення з України. Зараз вони перебувають у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, що раніше, 27 червня, працівники Міграційної служби та поліцейські виявили та затримали громадянина Республіки Узбекистан, який жив у Кривому Розі ще з 2015 року.

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