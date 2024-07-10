Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині затримали двох нелегалок з Вірменії

Сьогодні 14:07
просмотров

У Дніпропетровській області незаконно проживали дві жительки Вірменії.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали двох нелегалок з Вірменії

9 липня двох нелегалок з Вірменії затримали працівники Міграційної служби. Вони встановили, що громадянки Республіки Вірменія незаконно проживали в Україні та переховувалися від державних органів міграційного контролю.

Про це повідомили в Міграційній службі Дніпропетровської області у Facebook.

Жінок притягнули до адміністративної відповідальності та ухвалили рішення про примусове видворення з України. Зараз вони перебувають у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, що раніше, 27 червня, працівники Міграційної служби та поліцейські виявили та затримали громадянина Республіки Узбекистан, який жив у Кривому Розі ще з 2015 року.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали двох нелегалок з ВірменіїУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали двох нелегалок з ВірменіїРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ціна зменшилася вдвічі: у Дніпрі вдруге спробують приватизувати протезний завод
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:17
    Ціна зменшилася вдвічі: у Дніпрі вдруге спробують приватизувати протезний завод

    У Дніпрі вдруге спробують приватизувати протезний завод.

    Двоє дівчаток і хлопчик: на Дніпропетровщині народилася перша в цьому році трійня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:13
    Двоє дівчаток і хлопчик: на Дніпропетровщині народилася перша в цьому році трійня

    У Дніпропетровській області народилася трійня.

    Потрібні нові кадри: у Дніпрі КП “Міськзеленбуд” запрошує на роботу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Потрібні нові кадри: у Дніпрі КП “Міськзеленбуд” запрошує на роботу

    У Дніпрі в КП “Міськзеленбуд” не вистачає кадрів.

    TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з’являться нові локації, де вимірюють швидкість руху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    TruCAM буде більше: де на Дніпропетровщині з’являться нові локації, де вимірюють швидкість руху

    Поціновувачам швидкісної їзди варто звернути увагу.

    Наверх