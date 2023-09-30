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На Дніпропетровщині затримали 40-річного зловмисника

Сьогодні 09:58
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На Дніпропетровщині у місті Нікополь затримали 40-річного зловмисника.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали 40-річного зловмисника

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Раніше судимий підозрюваний вчинив бійку з потерпілим, заволодів його майном, а після цього втік на власному авто.

Злочин стався 27 вересня, невідомий чоловік поблизу одного з будинків у м. Марганець забрав сумку потерпілого з особистими речами.

Через декілька годин після скоєного нікопольські оперативники спільно зі слідчими затримали нападника в порядку ст. 208 ККУ та вилучили викрадене майно, – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловіку вручили підозру у скоєнні злочину за статтею грабіж, ведеться слідство.

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