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  • На Дніпропетровщині зарізали та розчленували чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині зарізали та розчленували чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали (ВІДЕО)

Сьогодні 13:22
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6 січня у Павлограді Дніпропетровської області затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у жорстокому вбивстві свого земляка. Розчленоване тіло чоловіка знайшли 30 грудня у посадці на вулиці Новоросійській.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зарізали та розчленували чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали (ВІДЕО)

Поліція з’ясувала, що до злочину причетні двоє місцевих мешканців – жінка та чоловік. 

Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Як зазначають правоохорнці,  39-річна підозрювана кілька разів ударила жертву ножем, а її 40-річний співмешканець допоміг розчленувати тіло та винести останки вбитого на пустир. У квартирі зловмисників провели обшук, під час якого виявили речові докази: знаряддя вбивства, особисті речі та документи потерпілого. 

Особу жертви також встановили. Ним виявився 36-річний уродженець міста Тернівка, який з липня цього року мешкав у Павлограді. 

З’ясувалось, що підозрювані ще 24 грудня запросили чоловіка до себе в гості. Під час застілля між ними виник конфлікт: жінка схопила ніж та завдала гостю чисельні ножові поранення, внаслідок яких він помер.

“Щоб приховати злочин та уникнути кримінальної відповідальності, співмешканці розчленували тіло, а наступного дня винесли та викинули його в яму. Речі вбитого вивезли в інший район міста”, – уточнюють правоохоронці.

Слідство триває. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зарізали та розчленували чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зарізали та розчленували чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали (ВІДЕО)Русский

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