На Дніпропетровщині зарізали та розчленували чоловіка: підозрюваних у жорстокому вбивстві затримали (ВІДЕО)

Поліція з’ясувала, що до злочину причетні двоє місцевих мешканців – жінка та чоловік.
Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
Як зазначають правоохорнці, 39-річна підозрювана кілька разів ударила жертву ножем, а її 40-річний співмешканець допоміг розчленувати тіло та винести останки вбитого на пустир. У квартирі зловмисників провели обшук, під час якого виявили речові докази: знаряддя вбивства, особисті речі та документи потерпілого.
Особу жертви також встановили. Ним виявився 36-річний уродженець міста Тернівка, який з липня цього року мешкав у Павлограді.
З’ясувалось, що підозрювані ще 24 грудня запросили чоловіка до себе в гості. Під час застілля між ними виник конфлікт: жінка схопила ніж та завдала гостю чисельні ножові поранення, внаслідок яких він помер.
“Щоб приховати злочин та уникнути кримінальної відповідальності, співмешканці розчленували тіло, а наступного дня винесли та викинули його в яму. Речі вбитого вивезли в інший район міста”, – уточнюють правоохоронці.
Слідство триває. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років.
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