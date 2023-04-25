На Дніпропетровщині залишаються підтопленими 29 будинків

На ранок 25-го квітня на Дніпропетровщині підтоплено 29 будинків: 1 у Дніпрі і 28 садових в смт Курилівка.

Також вода залишається на території приватних домоволодінь – підтоплена 51 ділянка.

У Курилівці, щоб пришвидшити відхід води були проведені певні роботи.

На затоплених ділянках Петриківською ТГ спільно з адміністрацією постраждалого садового товариства за допомогою екскаваторного трактора прорили дренажний канал довжиною 30 метрів, щоб вода перетікала з затоплених ділянок до каналів річки Дніпро.

На території інших дач за допомогою мотопомп надзвичайники відкачали 3300 куб.м. води. Роботи тривають.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: