На Дніпропетровщині залишаються підтопленими 29 будинків

Також вода залишається на території приватних домоволодінь – підтоплена 51 ділянка.
У Курилівці, щоб пришвидшити відхід води були проведені певні роботи.
На затоплених ділянках Петриківською ТГ спільно з адміністрацією постраждалого садового товариства за допомогою екскаваторного трактора прорили дренажний канал довжиною 30 метрів, щоб вода перетікала з затоплених ділянок до каналів річки Дніпро.
На території інших дач за допомогою мотопомп надзвичайники відкачали 3300 куб.м. води. Роботи тривають.
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