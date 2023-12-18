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На Дніпропетровщині заледеніле дерево впало на будинок 83-річної жінки та заблокувало господиню всередині

Сьогодні 13:05
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На Дніпропетровщині поліціянт рятував літню панянку, яка застрягла у своєму будинку через обледеніле дерево.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині заледеніле дерево впало на будинок 83-річної жінки та заблокувало господиню всередині

Минулого тижня Дніпропетровщину накрила негода. Найсильніше заділо схід області, де пройшов крижаний дощ. Лід скував лінії електропередач (їх потім пообривало), дороги та дерева, які попадали на електродроти та будинки людей. У селищі Веселе Межівської громади, через заледеніле дерево у своєму будинку застрягла 83-річна жінка, розповідає видання “Межівський меридіан”.

Дерево, яке росло у дворі, розчахнулося навпіл і привалило вхід до хатніх дверей, фактично заблокувавши вихід на вулицю. 83-річна жінка не могла вибратися з дому самостійно, тому звернулася до поліцейського офіцера громади та рятувальників. 

Пані Світлана – внутрішня переселенка та живе сама, тому допомогти більше не було кому. На прохання пенсіонерки відгукнувся правоохоронець, який бензопилою розрізав дерево та розблокував вхід до будинку. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині заледеніле дерево впало на будинок 83-річної жінки та заблокувало господиню всередині

Пані Світлана подякувала своєму рятівнику. Поліціянт зазначив, що люди за нагальної потреби можуть звертатися до правоохоронців у своїх громадах. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині заледеніле дерево впало на будинок 83-річної жінки та заблокувало господиню всередині

Нагадаємо, раніше у Синельниківському районі у снігу застряг пасажирський автобус. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині заледеніле дерево впало на будинок 83-річної жінки та заблокувало господиню всерединіУкраїнська

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