На Дніпропетровщині загорівся приватний будинок (ФОТО)

В суботу, 17 грудня на вулиці Мальовнича селища міського типу Межова Синельниківського району горів приватний будинок.
Рятувальники швидко прибули на місце і вже за 20 хвилин з моменту повідомлення пожежа була локалізована і згодом – ліквідована.
Вогнем було знищено домашні речі на території близько 15 квадратних метрів. На щастя, серед людей загиблих та травмованих немає.
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