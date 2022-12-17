На Дніпропетровщині загорівся приватний будинок (ФОТО)

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

В суботу, 17 грудня на вулиці Мальовнича селища міського типу Межова Синельниківського району горів приватний будинок.

Рятувальники швидко прибули на місце і вже за 20 хвилин з моменту повідомлення пожежа була локалізована і згодом – ліквідована.

Вогнем було знищено домашні речі на території близько 15 квадратних метрів. На щастя, серед людей загиблих та травмованих немає.

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