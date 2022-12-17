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На Дніпропетровщині загорівся приватний будинок (ФОТО)

Сьогодні 18:27
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорівся приватний будинок (ФОТО)

В суботу, 17 грудня на вулиці Мальовнича селища міського типу Межова Синельниківського району горів приватний будинок.

Рятувальники швидко прибули на місце і вже за 20 хвилин з моменту повідомлення пожежа була локалізована і згодом – ліквідована.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорівся приватний будинок (ФОТО)

Вогнем було знищено домашні речі на території близько 15 квадратних метрів. На щастя, серед людей загиблих та травмованих немає.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорівся приватний будинок (ФОТО)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорівся приватний будинок (ФОТО)Українська

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